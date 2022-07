Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo racconta il bisogno di essere accettati (Di domenica 17 luglio 2022) Tornano al cinema i Minions e torna il loro capo Gru, doppiato da Max Giusti. Lo vediamo in versione bambino che sogna di diventare un super cattivo. Ecco un'anteprima del film che arriverà in agosto Leggi su wired (Di domenica 17 luglio 2022) Tornano al cinema ie torna il loro capo Gru, doppiato da Max Giusti. Lo vediamo in versione bambino che sogna dire un super cattivo. Ecco un'anteprima del film che arriverà in agosto

Pubblicità

pepeslover : @mjrrxrbxll pensa che ogni giorno mio fratello appena sveglio viene a tavola con i capelli sparati in tutte le dire… - _AndreaMarani_ : RT @UniversalPicsIt: ?? Banana ??? Biglietto ?? Pop Corn Prenota subito e torna nel GIALLO mondo dei Minions: - ConteZero76 : @MarazitiMassimo Era risaputo che Conte trattava i parlamentari come minions. E'evidente che quelli si siano rotti.… - ciara131011 : trovatevi una ragazza che vi regali il telo mare dei minions come io ho fatto con @RibaBrum - rifan155 : RT @UniversalPicsIt: ?? Banana ??? Biglietto ?? Pop Corn Prenota subito e torna nel GIALLO mondo dei Minions: -