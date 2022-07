Milva | la rossa della musica italiana | raffinata e controcorrente

(Di domenica 17 luglio 2022) Oggi nasceva una delle più grandi leggendeli nel nostro bel Paese. La pantera di Goro, in una parola:. I capelli rossi erano il suo marchio di fabbrica, ma non solo. La sua voce soave, i suoi testi, la sua femminile eleganza, l’hanno consacrata nella “sacra triade” delle cantanti femminili del secolo scorso. Assieme a Mina e ad Ornella Vanoni,ha fatto la storia. La canzone perera un impegno contro le diseguaglianze sociali ed economiche. Cantava per le classi meno abbienti, i suoi testi discutevano temi come l’immigrazione, la violenza sulle donne, la condizione del proletariato. Attraverso immagini semplici e dirette, ed un timbro inconfondibile. Una miscela tra antico e moderno, che con ...

Pubblicità

ConsLomb : #17luglio #AccaddeOggi Era la “Rossa” della canzone italiana, perché così l'aveva soprannominata Enzo Jannacci dedi… - A_drummingsong : Milva troppo sottovalutata… Rossa di fuoco ???? secondo me era pazzesca anche come attrice! #Techetechete -

Agrpress

"La filanda e altre storie" è il nuovo album dell'emilianalanel 1972. Da emiliana, terra di linea gotica sa cosa sia stata la guerra e la lotta di Liberazione. Non tradirà i suoi ...Il progetto - ha spiegatoBricca, referente regionale CroceItaliana per l'area inclusione sociale - è già attivo in Umbria con il presidio di Città di Castello, ma abbiamo pensato di ... Un anno senza Milva, la rossa della canzone italiana 2' di lettura Senigallia 05/07/2022 - Sono motivetti fischiettati, spesso le parole non ci sono o se ci sono vengono confuse e cambiate di volta in volta, motivo per cui è difficile risalire a chi l’h ...