Milan-Udinese, in vista della prima di A parla il baby Pafundi (Di domenica 17 luglio 2022) Milan e Udinese si scontreranno nella loro prima partita della nuova Serie A. In vista del match, è stato intervistato il bianconero Pafundi Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 luglio 2022)si scontreranno nella loropartitanuova Serie A. Indel match, è stato interto il bianconero

Pubblicità

sportli26181512 : Udinese, Molina titolare in amichevole nonostante le voci di mercato: la formazione di Sottil: L’Udinese prosegue n… - gobbo_sicano : @juanito1897 Almeno non perdiamo punti su: Milan, Ratti, Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta, Toro, Bologna,… - EttoBortolini : @Fauntleroy1988 @PerSaturno @IlMarcheseBN Bene, è un’opinione che io (come il 99% delle persone presenti alle fest… - Torrenapoli1 : Trattative calde per #DeLigt Bayern #Deketeleare Milan #Bremer Inter #Provedel Lazio #Masina Udinese #Kounde Barcel… - micheldossena : @Fillix9 @carmi_ne @Shellshoker7 Ma se uno viene a vedere MILAN Udinese con la maglia dell’Inter ioc simpaticamente… -