Milan Tanganga, primi contatti. Il Psg offre Wjinaldum (Di domenica 17 luglio 2022) La dirigenza rossonera è al lavoro per colmare le lacune presenti in difesa e a centrocampo. Per il primo reparto, il Milan ha allacciato contatti con il Tottenham per il centrale Japhet Tanganga, mentre per la mediana si monitora il profilo di Georginio Wjinaldum in uscita dal Psg che lo avrebbe proposto ai campioni d'Italia. Milan Tanganga: qual è la situazione? I rossoneri vorrebbero il difensore di origine congolese sperando di ottenere lo stesso successo avuto con Tomori, prelevato lo scorso anno dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, prontamente esercitato visto le prestazioni del canadese. Anche in questo caso, il meccanismo sarebbe lo stesso che permetterebbe di avere cosi, almeno inizialmente, il giocatore a costo zero. Le due società hanno ...

