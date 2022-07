Milan, si parla di Rafael Leao anche dal ritiro del Torino (Di domenica 17 luglio 2022) L'esplosione calcistica di Leao ne ha comportato anche quella mediatica. Il portoghese è chiacchierato ovunque, anche nel ritiro del Torino Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 luglio 2022) L'esplosione calcistica dine ha comportatoquella mediatica. Il portoghese è chiacchierato ovunque,neldel

Pubblicità

Gazzetta_it : 'De Ketelaere? Più 10 che 9, ha il senso dell'assist di De Bruyne. Ma deve parlare di più...' - PianetaMilan : #Milan, si parla di Rafael #Leao anche dal ritiro del #Torino #ACMilan #Milan #SempreMilan - furgeTX : @milan_corner @saveriocamba Mi fa impazzire, essere coerente per lui è una virtù, ma qui si parla di mercato quindi… - CristianCegagge : RT @CristianCegagge: @peppe_roncino Certo come no ...pallavolista .il Milan ha vinto con tumori kalulu ...parla d altro fai meglio - CristianCegagge : @peppe_roncino Certo come no ...pallavolista .il Milan ha vinto con tumori kalulu ...parla d altro fai meglio -