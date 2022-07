Milan – lo Spezia non annuncia Caldara | ma lui gioca in amichevole

Pubblicità

AntoVitiello : ??#Milan, settimana importante sul fronte #DeKetelaere. Il #Milan ha fretta di chiudere il belga. In arrivo la nuova… - AntoVitiello : Mattia #Caldara scade nel 2024, si sta definendo il prestito con lo Spezia #Milan - PsychoRebic : Ma Caldara che gioca titolare nell'amichevole dello Spezia? Ma 'sti giornalai non sanno nulla e il Milan non ha com… - sportli26181512 : TMW - Caldara in campo con lo Spezia grazie al nulla osta del Milan: Mattia Caldara sarà titolare nel match amichev… - AguacateRosson1 : Agudelo del Spezia en la pretemporada, listo para meterle un hat-trick al Associazione Calcio Milan -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Nonostante ancora non sia ufficiale il suo passaggio dal, Mattia Caldara scenderà in campo da titolare con lonell'amichevole contro l'ASV Stegen. Conferma di come ormai il difensore classe 1994 sia un nuovo giocatore del club ligure, ...... Giroud (), Nestorovski (Udinese) 6 punti 4°: Lautaro Martinez (Inter), Zaniolo (Roma) 4 punti 6° Gagliardini e Asllani (Inter), Kristoffersen e Cavion (Salernitana), Agudelo (), Horvath ... Milan, Spezia su Caldara, Maldini e Lazetic: chiesta un'opzione per Kiwior e Amian Mattia Caldara sarà titolare nel match amichevole che lo Spezia affronterà alle ore 18:00 contro lo Stenden; il suo acquisto, però, non è ancora stato ufficializzato ...Mattia Caldara, ormai ex difensore del Milan, sarà titolare nell'amichevole con lo Stegen nonostante il suo arrivo in Liguria non sia stato ancora ufficializzato. SPEZIA ...