Milan, De Ketelaere a un passo dal si. E domani sarà Ibrahimovic - day (Di domenica 17 luglio 2022) Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sarà domani, lunedì 18 luglio, il giorno stabilito per l'ufficialità del rinnovo di Ibracadabra , che rimarrà dunque in rossonero fino al prossimo 30 .. Leggi su sport.virgilio (Di domenica 17 luglio 2022) Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport,, lunedì 18 luglio, il giorno stabilito per l'ufficialità del rinnovo di Ibracadabra , che rimarrà dunque in rossonero fino al prossimo 30 ..

Pubblicità

Gazzetta_it : De Ketelaere, pronto il blitz Milan: i dettagli della nuova offerta di Maldini #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @milan: il #Leeds si allontana da #DeKetelaere. Restano vivi i contatti per #Ziyech - DiMarzio : .@acmilan, cresce la fiducia per #DeKeteleare: i dettagli dell'operazione - sportli26181512 : CorSport - Milan, pronta la nuova offerta per De Ketelaere: c'è fiducia: Come riporta il Corriere dello Sport ques… - ProfidiAndrea : ?? Gazzetta: '#DeKetelaere, #Milan pronto al blitz! Rilancio da quasi €35m' 'Il Milan ha aspettato il #Brugge fino… -