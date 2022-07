Milan, contatti in corso con il Tottenham per il difensore Tanganga (Di domenica 17 luglio 2022) Il Milan è interessato al difensore del Tottenham Japhet Tanganga, individuato come uno dei papabili per rinforzare il reparto arretrato. In queste ore così sono in corso contatti tra i due club, per cercare di portare a Milano il 23enne inglese. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Ilè interessato aldelJaphet, individuato come uno dei papabili per rinforzare il reparto arretrato. In queste ore così sono intra i due club, per cercare di portare ao il 23enne inglese. SportFace.

