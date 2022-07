Michelle Hunziker | questo “Non lo avevo previsto” | Brutta storia alle sue spalle

(Di domenica 17 luglio 2022) Rivelazione sorprendente quella arrivata in queste ore sulla vita privata della conduttrice: ha stupito anche lei La conduttrice(screenshot Mediaset)Non hanno divorziato solo Ilary Blasi e Francesco Totti in2022. Prima di loro ad aver messo infatti fine al suo matrimonio è stata anche. La nota ed amatissima conduttrice di casa Mediaset alcuni mesi fa ha infatti comunicato il divorzio da Tomaso Trussardi. Anche in quel caso si è trattato di un vero e proprio fulmine al ciel sereno in quanto la coppia sembrava essere ancora particolarmente affiatata. Una sensazione che a quanto pare non apparteneva solo al pubblico ma anche alla famiglia dello stesso imprenditore. Maria Luisa Gavezzeni, madre di Trussardi, in ...

Pubblicità

mischa647389394 : La gobba di Michelle Hunziker - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker, la mamma di Tomaso Trussardi commenta la rottura #MichelleHunziker #TomasoTrussardi #17luglio - infoitcultura : Rottura Hunziker-Trussardi, spunta la verità: “Michelle ha sofferto tanto” - blogtivvu : Michelle Hunziker, la mamma di Tomaso Trussardi rompe il silenzio e parla della separazione: i rapporti oggi con l’… - scuroscuroscuro : RT @zazoomblog: Separazione Trussardi Hunziker: la verità della suocera di Michelle - #Separazione #Trussardi #Hunziker: -

Elle

... "Non ho mai conosciuto papà" Rkomi: "Grazie alla mia cazzimma" Articoli più letti Maria Luisa Trussardi, mamma di Tomaso: "La rottura conNon era prevista" di Redazione People ...La mamma di Trussardi rompe il silenzio: ecco la verità suOrmai Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono lontani da un po’ di tempo, ma i due sono stati una coppia affiatata per anni. Normale dunque avere ...La coppia ha trascorso i giorni scorsi in Sardegna, non esclusivamente in solitaria ma anche con alcuni degli amici dell'ex concorrente del Grande Fratello. E ovviamente non c'è più ormai alcun dubbio ...