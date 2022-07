Michelle Hunziker, la mamma di Tomaso, Maria Luisa Trussardi: «Rottura? Non era prevista» (Di domenica 17 luglio 2022) La Rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi fa ancora parlare e discutere. Dopo dieci anni d’amore i due hanno detto basta per sempre e, adesso, la madre di Tomaso torna a parlare della separazione. Maria Luisa Trussardi, donna di altri tempi classe 1945, in una lunga intervista ha raccontato il suo punto di vista sulla fine della storia d’amore tra la showgirl e suo figlio. Maria Luisa Trussardi a Il Corriere della Sera si racconta, tra la passione per la scherma i tanti sogni e i grandi dolori della perdita del marito Nicola Trussardi e del figlio Francesco. Ma nella lunga intervista non può mancare una sua opinione sulla fine dell’amore tra ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 luglio 2022) Latrafa ancora parlare e discutere. Dopo dieci anni d’amore i due hanno detto basta per sempre e, adesso, la madre ditorna a parlare della separazione., donna di altri tempi classe 1945, in una lunga intervista ha raccontato il suo punto di vista sulla fine della storia d’amore tra la showgirl e suo figlio.a Il Corriere della Sera si racconta, tra la passione per la scherma i tanti sogni e i grandi dolori della perdita del marito Nicolae del figlio Francesco. Ma nella lunga intervista non può mancare una sua opinione sulla fine dell’amore tra ...

Pubblicità

zazoomblog : Michelle Hunziker: «Io amo questo posto magico». Ecco dove trascorre le vacanze - #Michelle #Hunziker: #questo… - Ginevracasalin : Una vecchia intervista di Michelle Hunziker in cui parla di Tomaso. Com'è passato il tempo...? - Robbetta : RT @VanityFairIt: L'estate della conduttrice e della figlia inizia con una vacanza insieme. In Costa Smeralda, dove vive anche il nuovo amo… - VanityFairIt : L'estate della conduttrice e della figlia inizia con una vacanza insieme. In Costa Smeralda, dove vive anche il nuo… - leggoit : #michelle hunziker: «Io amo questo posto magico». Ecco dove trascorre le #vacanze -