Michelle Hunziker ha scordato Trussardi | ecco dove è stata beccata Occhio al dettaglio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 luglio 2022) Ha dimenticato del tutto Tomasoe si gode le vacanze insieme alle figlie e agli amici e forse anche a Giovanni Angiloni.la, bella, abbronzata, in formissima. Così si mostra ai suoi fan e ai suoi follower in una serie di post e storie pubblicate sul suo profilo Instagram.si trova? Se si osservano bene i dettagli delle foto si noterà che in una di queste indossa una bandana con la bandiera della Sardegna. I quattro mori in testa e una scritta che grida l'amore per l'isola: "Io amo questo posto magico". Ormai, da quando frequenta il chirurgo sardo Giovanni Angiolini, frequenta spesso l'isola di cui apprezza non solo il mare stupendo ma anche la sua cucina (in uno scatto fa merenda con pane pistoccu con pomodorini, burrata e ...