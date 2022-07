Messa domenica 17 luglio in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 17 luglio 2022) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su TV2000 domenica 17 luglio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santa Messa ore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Il programma della Santache sarà trassu17. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ore 19:00 – Santaore 20:00 – Il Santo Rosario SportFace.

