Messa domenica 17 luglio in tv su Canale 5: orario e diretta streaming (Di domenica 17 luglio 2022) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su Canale 5 domenica 17 luglio. Sulla rete Mediaset, come di consueto verrà trasMessa la Messa della domenica in diretta tv. La celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Il programma della Santache sarà trassu17. Sulla rete Mediaset, come di consueto verrà trasladellaintv. La celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 10:00 – SantaSportFace.

Pubblicità

tmirante : È domenica. Non vai a messa perché sei un battezzato non credente. Fonda un partito! - CorriereCitta : #Messa in tv oggi domenica #17luglio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) - Bruna71347573 : RT @piaiamarco: MESSA 17 LUGLIO: XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Per necessità e intenzioni particolari per la messa di domani, commenta… - CaneMohi : RT @dario39355099: Oggi è domenica, il giorno del Signore... La domenica che era segnata dalla messa; come sembrano lontani quei tempi! Il… - fa39893147 : RT @piaiamarco: MESSA 17 LUGLIO: XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Per necessità e intenzioni particolari per la messa di domani, commenta… -