Mercato Milan – Proposto il giovane Renyer nei mesi scorsi | la situazione

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni a MilanTv: 'Maldini e Massara porteranno avanti i loro progetti sul mercato. Sono sicuro che avverranno co… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - CorSport : '#Psg, è fatta per #Sanches: ufficialità imminente' ?? - berthayoko : Con 130 milioni di € il Bayern ha preso Mané, Gravenberch, Mazraoui e DeLigt. E sarebbero dei coglioni. Se avesse… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Dalle 17:00 @StefanoBressi ed @enrico_ianuario vi faranno compagnia in diretta su Twitch e YouTube. Si parlerà di Colonia… -

Alvaro Morata Bologna, 17 luglio 2022 - Ilpotrebbe presto chiudere l'operazione Charles De Ketelaere . Il giocatore del Brugge non è ...che qualcosa di importante si muove in ottica. ...Nonostante ilsia completamente immobile sul, di fatto sul campo la squadra risponde con un Rebic spaventoso, e un Giroud da Top Gun. Una prestazione importante pure dalle seconde linee. Sarà l'anno ...Mentre il Bayern Monaco accelera per De Ligt, l'Inter vuole chiudere al più presto la trattativa legata a Bremer considerato che Cherubini, ds della Juventus cedendo il difensore olandese tenterebbe p ...Tutto da scrivere il futuro di Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano è ancora svincolato dopo il divorzio con l'Inter ...