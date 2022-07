Meloni: “È grave portare avanti il governo Draghi…è assurdo” (Di domenica 17 luglio 2022) Meloni non ne può più. Da più giorni invoca le elezioni anticipate per mettere la parola “fine” a questa legislatura. In questo caldo weekend di luglio finora i partiti che compongono la maggioranza, escluso il Movimento Cinque Stelle, sono orientati verso il pressing su Mario Draghi per convincerlo a restare comunque a Palazzo Chigi, con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Crisi governo, Meloni: “Non escludo che Draghi venga convinto a restare” Meloni chiede blocco dei mutui e delle tasse Renzi commenta le parole di Conte È guerra sul Recovery Fund Sondaggi: la fiducia in Draghi è in discesa Meloni attacca la sinistra: “Marziana, lontana dalle esigenze del popolo e scollegata dalla realtà” Leggi su webmagazine24 (Di domenica 17 luglio 2022)non ne può più. Da più giorni invoca le elezioni anticipate per mettere la parola “fine” a questa legislatura. In questo caldo weekend di luglio finora i partiti che compongono la maggioranza, escluso il Movimento Cinque Stelle, sono orientati verso il pressing su Mario Draghi per convincerlo a restare comunque a Palazzo Chigi, con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Crisi: “Non escludo che Draghi venga convinto a restare”chiede blocco dei mutui e delle tasse Renzi commenta le parole di Conte È guerra sul Recovery Fund Sondaggi: la fiducia in Draghi è in discesaattacca la sinistra: “Marziana, lontana dalle esigenze del popolo e scollegata dalla realtà”

LionelloPaolet1 : @AntonioSocci1 Si, hai ceduto alla tentazione di fare ironia... confessati. Io non me la sento di farla, troppo gra… - AcCucchi : @putino @MiaomiaoCh Ma quando mai. Voteranno il Draghi bis. Usciredal governo per lega e fi ha l'unico risultato di… - RosalitaFire : @MarekNapoli @GiorgiaMeloni la cosa più grave che può succedere al PD è stare all'opposizione come finora c'è stata… - lucadoro_ : @ldv_ldv @fcancellato Il PNRR è andato Meloni o non Meloni, anzi, era già a rischio da mesi per via delle richieste… - gilamalfa : Mio pensiero criticabile, se si andasse a votare fine settembre mettiamo che vince la dx, Meloni premier non prima… -