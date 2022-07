Medvedev: "Se attacca la Crimea per Kiev arriverà giorno del giudizio" | Zelensky: "Mosca non vuole terminare la guerra" (Di domenica 17 luglio 2022) Mosca, accusa l'Ucraina, usa la centrale atomica di Zaporizhzhia per lanciare attacchi. Sirene anti - aeree hanno risuonato nella capitale, colpita l'ultima volta a fine ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 luglio 2022), accusa l'Ucraina, usa la centrale atomica di Zaporizhzhia per lanciare attacchi. Sirene anti - aeree hanno risuonato nella capitale, colpita l'ultima volta a fine ...

Pubblicità

marcoranieri72 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Medvedev: 'Se attacca la Crimea, per Kiev arriverà il giorno del giudizio' #ucraina #russia #medvedev https:… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Medvedev: 'Se attacca la Crimea, per Kiev arriverà il giorno del giudizio' #ucraina #russia #medvedev https:… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Medvedev: 'Se attacca la Crimea, per Kiev arriverà il giorno del giudizio' #ucraina #russia #medvedev - BenitoAtos : RT @sprto: Comunque chi attacca #Medvedev è uno stronzo! Provate a prendervela con una persona adulta, se siete capaci, codardi! ?? Così so'… - sprto : Comunque chi attacca #Medvedev è uno stronzo! Provate a prendervela con una persona adulta, se siete capaci, codard… -