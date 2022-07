Massimo Riella preso in Montenegro, tra fughe rocambolesche e caccia all'uomo: chi è il latitante nascosto nei boschi (Di domenica 17 luglio 2022) Il 48enne era in carcere a Como da dicembre per una rapina, ma a marzo, approfittando di un permesso per visitare la tomba di sua madre, è scappato. Per mesi l'hanno cercato sui monti che conosce bene, dove qualcuno lo avrebbe aiutato Leggi su repubblica (Di domenica 17 luglio 2022) Il 48enne era in carcere a Como da dicembre per una rapina, ma a marzo, approfittando di un permesso per visitare la tomba di sua madre, è scappato. Per mesi l'hanno cercato sui monti che conosce bene, dove qualcuno lo avrebbe aiutato

