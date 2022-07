Massimo Riella, finita la fuga: arrestato in Montenegro. Evaso 4 mesi fa durante una visita alla tomba della madre (Di domenica 17 luglio 2022) È finita la latitanza di Massimo Riella , il 48enne Evaso quattro mesi fa dopo che gli era stata concessa un'uscita, sotto scorta, dal carcere Bassone di Como , dove era detenuto in custodia cautelare ... Leggi su leggo (Di domenica 17 luglio 2022) Èla latitanza di, il 48ennequattrofa dopo che gli era stata concessa un'uscita, sotto scorta, dal carcere Bassone di Como , dove era detenuto in custodia cautelare ...

