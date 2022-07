Massimo Riella arrestato Fuga da film finita dopo 4 mesi | scovato in Montenegro dai carabinieri

Pubblicità

mercurinb : Fatelo scappare ancora mi raccomando. Il vecchio giochino, guardia e ladri non deve finire. #giustiziamalata Massim… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Ultim'ora È stato arrestato Massimo Riella, 4 mesi dopo l'evasione dal carcere di Como - RistagnoAnna : RT @LaStampa: Arrestato Massimo Riella, il detenuto evaso da 4 mesi e nascosto nei boschi: fermato nei Balcani - fanpage : Ultim'ora È stato arrestato Massimo Riella, 4 mesi dopo l'evasione dal carcere di Como - Gazzettino : Massimo Riella, finita la fuga da film di 4 mesi: arrestato in Montenegro -

Tuttavia secondo Domenico, padre dell'evaso, il 47enne sarebbe nascosto dagli abitanti del posto: 'La gente se lo passa di casa in casa, il mionon vaga nei boschi cacciando a mani ...... dopo alcuni spari,- che per il reato di rapina si è sempre professato innocente - è sparito di nuovo. 'La gente se lo passa di casa in casa, il mionon vaga nei boschi cacciando a ...È stato arrestato in Montenegro, dopo quattro mesi di fuga, Massimo Riella. Il detenuto evaso dal carcere di Como è stato rintracciato con l’ausilio dell’Interpol. È terminata la latitanza di Massimo ...La fuga da film di Massimo Riella è finita. L'uomo è stato ritrovato e arrestato in Montenegro a più di quattro mesi dall'evasione. Era in carcere per una rapina ad ...