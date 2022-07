Marmolada | nuovo distacco sul ghiacciaio | il crepaccio è largo 200 metri La testimonianza | “Ho sentito un forte rombo”

(Di domenica 17 luglio 2022) Unha interessato ildella, dove il 3 luglio scorso 11 persone sono morte per il crollo del seracco. Secondo i primi rilievi si tratta di uncon una larghezza di circa 200e uno spessore tra i 25 e i 35. A lanciare l’allarme è stato il gestore del rifugio, testimone oculare dell’ennesimo crollo in, che ha parlato di unsulla destra orografica del massiccio e di un grandeche si è palesato. Immediato unsopralluogo aereo dell’area: i tecnici della provincia hanno verificato l’entità delsottolineando, appunto che, dalle prime rilevazioni aree “si stima che il ...

A lanciare l'allarme il gestore del rifugio, testimone oculare dell'ennesimo crollo in Marmolada. L'area è interdetta agli escursionisti da domenica 3 luglio quando il distacco di un gigantesco seracco di ghiaccio e roccia ha ucciso 11 alpinisti ferendone altri sette.