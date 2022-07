Marmolada | forte boato e nuovo distacco | si è aperto un grande crepaccio di 200 metri

(Di domenica 17 luglio 2022)sul ghiacciaio della, dove il 3 luglio 11 persone sono morte per il crollo del seracco. Dalle prime rilevazioni aeree dei tecnici intervenuti sul posto si tratterebbe dell’apertura di unlargo circa 200. La zona è stata interdetta agli escursionisti per la recente tragedia. Ilsopralluogo aereo sopra il ghiacciaio dellasi è reso urgente a seguito di una segnalazione da parte del gestore del rifugio. I tecnici della Provincia Autonoma di Trento stanno effettuando le verifiche in relazione a un. Chi ha dato l’allarme ha parlato infatti di unrombo sula destra orografica del massiccio e di un...

