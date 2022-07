Marmolada | allarme del gestore del rifugio | «Ho sentito un forte rombo» Scoperto un nuovo crepaccio di 200 metri

Leggi su open.online

(Di domenica 17 luglio 2022) Torna la paura sulla, interessata oggi 17 luglio da unsopralluogo in elicottero in seguito alla segnalazione deldeldel ghiacciaio, Luca Toldo. Come indica la provincia di Trento, nl ghiacciaio si è infatti formato undi circa 200di larghezza e 25-25di spessore. Toldo ha riferito di averunboato sulla destra orografica della Regina delle Dolomiti. Dalla tragedia del 3 luglio l’accesso alla zona è vietato agli escursionisti. Oltre ai mezzi aerei il monitoraggio prosegue grazie ai laser e all’interferometro per evitare altri distacchi di seracchi come quello che a inizio mese è crollato travolgendo gli escursionisti sulla vetta più alta delle ...