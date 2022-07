Marcell Jacobs farà agli Europei? Rebus infortunio, gara a Ferragosto: avversari non irresistibili (Di domenica 17 luglio 2022) Marcell Jacobs ha dovuto rinunciare a disputare la semifinale dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico ha infatti accusato una contrattura al grande adduttore della coscia destra e si è quindi chiamato fuori dai giochi, lasciando vuota la corsia numero 4 e non potendo così inseguire la qualificazione alla finale della gara regina. Il velocista lombardo ha pagato a caro prezzo l’ennesimo infortunio di una stagione travagliata e ricca di acciacchi fisici, che hanno minato la sua marcia di avvicinamento alla rassegna iridata e che gli hanno impedito di essere al top della forma in vista dell’appuntamento più importante dell’intera annata agonistica. Marcell Jacobs ha promesso agli italiani che proverà a continuare a farli ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)ha dovuto rinunciare a disputare la semifinale dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico ha infatti accusato una contrattura al grande adduttore della coscia destra e si è quindi chiamato fuori dai giochi, lasciando vuota la corsia numero 4 e non potendo così inseguire la qualificazione alla finale dellaregina. Il velocista lombardo ha pagato a caro prezzo l’ennesimodi una stagione travata e ricca di acciacchi fisici, che hanno minato la sua marcia di avvicinamento alla rassegna iridata e che gli hanno impedito di essere al top della forma in vista dell’appuntamento più importante dell’intera annata agonistica.ha promessoitaliani che proverà a continuare a farli ...

