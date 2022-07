Marcell Jacobs e una stagione tormentata dagli infortuni: gastroenterite, il bicipite, il gluteo e la contrattura all’adduttore (Di domenica 17 luglio 2022) Marcell Jacobs ha dovuto alzare bandiera bianca e questa notte non correrà le semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico non scenderà in pista a Eugene (Oregon, USA) a causa di un contrattura al grande adduttore della coscia destra accusata al termine della batteria di ieri, dove corse in 10.04 concludendo al secondo posto alle spalle del giamaicano Oblique Seville. Si tratta dell’ennesimo infortunio di questa stagione travagliata di Marcell Jacobs, ripercorriamo il suo 2022 all’aperto dopo che in inverno si era laureato Campione del Mondo sui 60 metri indoor. LA stagione DI Marcell Jacobs 7 maggio – Marcell Jacobs si è presentato a Nairobi per ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)ha dovuto alzare bandiera bianca e questa notte non correrà le semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico non scenderà in pista a Eugene (Oregon, USA) a causa di unal grande adduttore della coscia destra accusata al termine della batteria di ieri, dove corse in 10.04 concludendo al secondo posto alle spalle del giamaicano Oblique Seville. Si tratta dell’ennesimoo di questatravagliata di, ripercorriamo il suo 2022 all’aperto dopo che in inverno si era laureato Campione del Mondo sui 60 metri indoor. LADI7 maggio –si è presentato a Nairobi per ...

