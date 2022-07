Maradona: stasera a Ibizia si presenta “L’avvocato del D10S” (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà presentato stasera ad Ibiza “L’avvocato del D10S”, il libro scritto dalL’avvocato del “pibe de oro” Angelo Pisani che ricorderà il campione argentino insieme con i tifosi spagnoli, argentini e italiani sull’isola delle Baleari. L’incontro è in programma alle 21,30: il testo, edito da LOG, che sarà illustrato presso il locale Otoro Cera (Marina de Botafoch 205) mette insieme, nel nome di Diego, spagnoli, italiani ed argentini presenti sull’isola dell’arcipelago delle Baleari. Un vero e proprio incontro tra amanti del calcio e tifoserie internazionali per ricordare il più grande calciatore di tutti i tempi. “‘L’avvocato del D10S’ vuole essere un’arringa difensiva delL’avvocato nei confronti del più grande ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Saràtoad Ibiza “del”, il libro scritto daldel “pibe de oro” Angelo Pisani che ricorderà il campione argentino insieme con i tifosi spagnoli, argentini e italiani sull’isola delle Baleari. L’incontro è in programma alle 21,30: il testo, edito da LOG, che sarà illustrato presso il locale Otoro Cera (Marina de Botafoch 205) mette insieme, nel nome di Diego, spagnoli, italiani ed argentini presenti sull’isola dell’arcipelago delle Baleari. Un vero e proprio incontro tra amanti del calcio e tifoserie internazionali per ricordare il più grande calciatore di tutti i tempi. “‘del’ vuole essere un’arringa difensiva delnei confronti del più grande ...

