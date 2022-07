Mara Venier parla senza freni della sua vita e della sua famiglia (Di domenica 17 luglio 2022) Mara Venier ha rilasciato un’intervista molto interessante nel corso della quale pare abbia fatto una rivelazione inedita. La conduttrice ha raccontato di aver avuto molta paura per il marito Nicola. La nota conduttrice Mara Venier sembra proprio che in questi ultimi giorni sia stata la protagonista di BCT festival nazionale del cinema e della televisione di Benevento per una occasione ben precisa. La conduttrice, infatti pare abbia preso parte all’evento per poter ritirare il premio alla carriera. La Venier ha così rilasciato anche una intervista a Super guida TV parlando anche della sua vita privata, del suo lavoro e svelando qualche retroscena inedito. Ma cosa ha ... Leggi su baritalianews (Di domenica 17 luglio 2022)ha rilasciato un’intervista molto interessante nel corsoquale pare abbia fatto una rivelazione inedita. La conduttrice ha raccontato di aver avuto molta paura per il marito Nicola. La nota conduttricesembra proprio che in questi ultimi giorni sia stata la protagonista di BCT festival nazionale del cinema etelevisione di Benevento per una occasione ben precisa. La conduttrice, infatti pare abbia preso parte all’evento per poter ritirare il premio alla carriera. Laha così rilasciato anche una intervista a Super guida TVndo anchesuaprivata, del suo lavoro e svelando qualche retroscena inedito. Ma cosa ha ...

