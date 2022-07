MARA VENIER: “CHI L’AVREBBE MAI DETTO CHE A 70 ANNI SAREI STATA ANCORA QUA?” (Di domenica 17 luglio 2022) MARA VENIER è al lavoro per la sua 14esima edizione di Domenica In, record assoluto nella storia del programma dopo le 13 di Pippo Baudo e una delle punte di diamante del palinsesto di Rai1. La conduttrice veneta si è raccontata in una lunga intervista a SuperGuidaTv, in vista del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento che le ha riconosciuto il Premio alla Carriera. Gli ultimi ANNI e l’affetto del pubblico: Gli ANNI più belli sono questi ultimi. QUAndo pensi che la vita sia finita e invece, ti regala dei momenti meravigliosi. L’amore del pubblico che, dopo tanti ANNI, ANCORA c’è. Credo che il periodo più bello della mia vita sia questo. A 70 ANNI sono felice, realizzata. Ho l’amore di mio marito, dei miei figli e dei ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 17 luglio 2022)è al lavoro per la sua 14esima edizione di Domenica In, record assoluto nella storia del programma dopo le 13 di Pippo Baudo e una delle punte di diamante del palinsesto di Rai1. La conduttrice veneta si è raccontata in una lunga intervista a SuperGuidaTv, in vista del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento che le ha riconosciuto il Premio alla Carriera. Gli ultimie l’affetto del pubblico: Glipiù belli sono questi ultimi.ndo pensi che la vita sia finita e invece, ti regala dei momenti meravigliosi. L’amore del pubblico che, dopo tantic’è. Credo che il periodo più bello della mia vita sia questo. A 70sono felice, realizzata. Ho l’amore di mio marito, dei miei figli e dei ...

