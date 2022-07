Manchester United, è fatta per Martinez: le cifre dell’affare (Di domenica 17 luglio 2022) Lisandro Martinez è ad un passo dal Manchester United. Sembrerebbe essere davvero questione di pochissime ore per l’ufficialità del passaggio dall’Ajax ai Red Devils del difensore argentino, con l’annuncio del trasferimento atteso già in giornata. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Fabrizio Romano, il centrale classe 1998 avrebbe raggiunto l’accordo totale con il club inglese nelle scorse ore, per un contratto quinquennale fino al 2027. L’offerta finale al club olandese si aggira intorno ai 55 milioni di euro più bonus. Lisandro Martinez Manchester United Ajax Il nativo di Gualeguay sarebbe pronto a lasciare l’Eredivisie dopo 3 stagioni, in cui ha collezionato 74 presenze e messo a referto 5 goal e 6 assist direzione ... Leggi su rompipallone (Di domenica 17 luglio 2022) Lisandroè ad un passo dal. Sembrerebbe essere davvero questione di pochissime ore per l’ufficialità del passaggio dall’Ajax ai Red Devils del difensore argentino, con l’annuncio del trasferimento atteso già in giornata. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Fabrizio Romano, il centrale classe 1998 avrebbe raggiunto l’accordo totale con il club inglese nelle scorse ore, per un contratto quinquennale fino al 2027. L’offerta finale al club olandese si aggira intorno ai 55 milioni di euro più bonus. LisandroAjax Il nativo di Gualeguay sarebbe pronto a lasciare l’Eredivisie dopo 3 stagioni, in cui ha collezionato 74 presenze e messo a referto 5 goal e 6 assist direzione ...

