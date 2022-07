Mamma scrive una lettera sul figlio morto a 15 anni: “Era bullizzato e umiliato. La scuola non lo capiva. Era stato escluso anche dalla gita scolastica” (Di domenica 17 luglio 2022) "Il nostro bambino, che aveva 15 anni ed era estremamente intelligente e come tutte le persone particolarmente intelligenti, era tremendamente sensibile. Una sensibilità che lo faceva sentire diverso e non compreso”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 17 luglio 2022) "Il nostro bambino, che aveva 15ed era estremamente intelligente e come tutte le persone particolarmente intelligenti, era tremendamente sensibile. Una sensibilità che lo faceva sentire diverso e non compreso”. L'articolo .

