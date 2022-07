M5S inaffidabili | patto rotto Berlusconi e Salvini | pronto il piano del centrodestra

(Di domenica 17 luglio 2022) Pronti al voto, impossibile continuare a governare con i Cinquestelle, definitidopo la rottura del "di fiducia", come denunciato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ecco la linea di Matteoe Silviodopo un "lungo e cordiale" incontro a Villa Certosa, la residenza estiva del presidente di Forza Italia in Sardegna. "Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte - contraddistinte da ultimatum e minacce - confermano la rottura di quel 'di fiducia' richiamato giovedì dal presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni", mettono nero su biancoin una nota congiunta. E poi "confermano che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro ...

Berlusconi e Salvini: "M5S inaffidabili, escluso un governo con loro". I Cinquestelle sono ritenuti 'inaffidabili' dai due leader che si sono incontrati a Villa Certosa in Sardegna. Concordi nell'attendere l'evoluzione della crisi di governo, non temono le elezioni anticipate.