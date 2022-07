M5S, almeno venti i deputati governisti: pronti a sfilarsi se passa la linea dura (Di domenica 17 luglio 2022) Non si professano ?dimaiani?, altrimenti avrebbero già seguito l?esempio di chi se n?è andato nei gruppi del ministro degli Esteri. Ma non appartengono... Leggi su ilmattino (Di domenica 17 luglio 2022) Non si professano ?dimaiani?, altrimenti avrebbero già seguito l?esempio di chi se n?è andato nei gruppi del ministro degli Esteri. Ma non appartengono...

Pubblicità

Ettore_Rosato : Il #M5s non vota il #DLAiuti Inizia il Papeete di #Conte. Almeno nel 2019 non avevamo covid, guerra in Ucraina e inflazione all’8% - agnello_sabrina : RT @ciencio_tpw: @creuscher Giusto per capire, tutti i partiti di governo hanno votato CONTRO almeno a una iniziativa del governo. M5s NON… - Frances10234806 : @Stefano173456 Tu sei grullo da solo ma fai x 5 w il m5s sempre??????????almeno loro hanno le palle qualcun'altro non l… - AugustoSabatel2 : @La_manina__ Basta che Conte faccia l'unica cosa che serve: dimissioni, riconoscendo così l'errore politico sia ver… - lacittanews : Non si professano “dimaiani”, altrimenti avrebbero già seguito l’esempio di chi se n’è andato nei gruppi del minist… -