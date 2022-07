L’uomo famoso che ha fatto perdere la testa alla Blasi: parla un’ex naufraga (Di domenica 17 luglio 2022) Da quando è uscita da L’Isola dei Famosi Lory Del Santo non ha peli sulla lingua e anche per questo Giada Di Miceli nella trasmissione Non Succederà Più ha chiesto all’ex naufraga di commentare la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex naufraga non è sembrata sorpresa da questa notizia e ha parlato anche del presunto nuovo uomo di Ilary e della nuova compagna di Totti. Per Lory è normale che una relazione possa logorarsi dopo 20 anni e che una persona cerchi altro. “Che penso di Ilary Blasi? Lei è bella e simpatica, molto neutra con i concorrenti. La separazione di lei e Francesco Totti? Dopo 17 anni o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che ... Leggi su biccy (Di domenica 17 luglio 2022) Da quando è uscita da L’Isola dei Famosi Lory Del Santo non ha peli sulla lingua e anche per questo Giada Di Miceli nella trasmissione Non Succederà Più ha chiesto all’exdi commentare la separazione tra Ilarye Francesco Totti. L’exnon è sembrata sorpresa da questa notizia e hato anche del presunto nuovo uomo di Ilary e della nuova compagna di Totti. Per Lory è normale che una relazione possa logorarsi dopo 20 anni e che una persona cerchi altro. “Che penso di Ilary? Lei è bella e simpatica, molto neutra con i concorrenti. La separazione di lei e Francesco Totti? Dopo 17 anni o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che ...

