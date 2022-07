Lulù Selassiè, dopo la delusione di Manuel Bortuzzo cambia look: ecco la nuova stranissima acconciatura (Di domenica 17 luglio 2022) Lulù Selassié ha regalato con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, momenti di grande dolcezza e tenerezza. Purtroppo la sua storia d'amore con Manuel Bortuzzo è terminata nel peggiore dei modi ed ora la princess ha deciso di cambiare totalmente look. Che dire? E' semplicemente pazzesca! E' stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip con la sua storia d'amore con Manuel Bortuzzo, ma purtroppo quello che sembrava un amore eterno si è rivelato uno sbaglio. Lulù e Manuel si sono lasciati solo poco dopo essere usciti dalla casa più spiata d'Italia, dopo qualche mese di convivenza. Lulù è stata la prima a dimostrare interesse per l'ex nuotatore, ma agli ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 17 luglio 2022)Selassié ha regalato con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, momenti di grande dolcezza e tenerezza. Purtroppo la sua storia d'amore conè terminata nel peggiore dei modi ed ora la princess ha deciso dire totalmente. Che dire? E' semplicemente pazzesca! E' stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip con la sua storia d'amore con, ma purtroppo quello che sembrava un amore eterno si è rivelato uno sbaglio.si sono lasciati solo pocoessere usciti dalla casa più spiata d'Italia,qualche mese di convivenza.è stata la prima a dimostrare interesse per l'ex nuotatore, ma agli ...

Pubblicità

Mary51638140 : @lulu_selassie Lulu’ amore chissà se andrai al concerto ?? #FAIRYLU - CamyErrico : @Ali18Maggio @lulu_selassie Poteva esserci lei con lui a quel concerto ???????? - Ali18Maggio : @CamyErrico @lulu_selassie Immagino stasera il suo pensi sarà altrove. Mi fa' tenerezza povera cucciola. ??????????????? - IPrandelli : @CamyErrico @lulu_selassie Perché soffrire in due?manuel riprovarci non vivere di rimpianti non nasconderti dietro… - PatriziaRisso : @lulu_selassie Sei nei nostri cuori ?????? -