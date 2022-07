Luigi Di Maio: «Conte cerca la vendetta personale su Draghi. Un disastro se ci sarà la crisi» (Di domenica 17 luglio 2022) Ministro Di Maio, ha raccontato che molti suoi colleghi l?hanno chiamata esterrefatti per le dimissioni di Draghi. E? riuscito a spiegare che il governo è in crisi a causa del... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 luglio 2022) Ministro Di, ha raccontato che molti suoi colleghi l?hanno chiamata esterrefatti per le dimissioni di. E? riuscito a spiegare che il governo è ina causa del...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Sono sicuro che Conte stia compiendo una vendetta politica buttando giù Draghi: ancora non si dà pace per non esse… - LaStampa : Luigi Di Maio: “Conte cerca solo vendetta. Se Draghi va a casa addio aiuti agli italiani” - La7tv : #inonda Luigi Di Maio attacca Giuseppe Conte: 'Non mi aspettavo da un ex presidente del consiglio che potesse mette… - NovecentoV : RT @andiamoviaora: ??Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo, risponde alle affermazioni di Luigi Di Maio e mette tut… - alessandro1846 : RT @andiamoviaora: ??Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo, risponde alle affermazioni di Luigi Di Maio e mette tut… -