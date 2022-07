Luca Argentero | il suo migliore amico è famosissimo | lo avete già visto in tv

(Di domenica 17 luglio 2022) L’attoreha conquistato un’enorme fama grazie al grande Fratello e successivamente ai tanti suoi film di grande successo. Anche uno dei suoi più cari amici amici d’infanzia durante gli ultimi anni è diventato molto popolare, sapete di chi si tratta? Ildell’ex gieffino è, senza dubbio avrete sentito già parlare di lui tante volte in televisione.-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo chi è l’famoso diche nessuno si sarebbe mai aspettato fino ad ora., il suoè più famoso di luiha debuttato tanti anni ...

Pubblicità

hvrricaxe : @cruelnarcissist martiii ma comunque sono stati firmati dal dottore che ha ispirato il tutto anche se mia madre ha… - hvrricaxe : @_meraki_ nu allora questo è il dottore cui è stata ispirata la storia, poi per luca argentero ho chiesto e mia mad… - andrewsword2 : RT @Domenica19611: @AntoBruno10 Luca argentero sempre. Piaciuto ?????? - Domenica19611 : @AntoBruno10 Luca argentero sempre. Piaciuto ?????? - vitaparanoi4 : @hvrricaxe la serie è abbastanza conosciuta, io l’ho vista e te la consiglio COMUNQUE sicuramente i libri sono stat… -

Fortementein.com

Tra i nuovi conduttori del tg satirico l'attoreCristina Marino enell'orto di casa con la figlia, poi il pranzo e il lavoro a bordo ... Luca Argentero, lo scoop è clamoroso, la notizia che nessuno si aspettava Brutto episodio per l'ex concorrente del GF Vip molto amata: solo ora ha raccontato a tutti cosa le è successo, i dettagli.Nella foto che vi proponiamo appare in intimo, con una inquadratura molto provocante in camera da letto. Un fisico da urlo.