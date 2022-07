Lotito ai tifosi: «Stiamo ancora a 8.500 abbonamenti contro i 36 mila della Roma. Quando li fate?» (Di domenica 17 luglio 2022) Maurizio Sarri sorride perché Lotito ha mantenuto la promessa e gli ha rivoluzionato la Lazio con un mercato mai visto prima, ma il presidente biancoceleste ha qualcosa da recriminare con i tifosi, che ancora non si abbonano. La campagna tesseramenti, per ora, è un deciso flop. Sono solo 8.500 le sottoscrizioni. La Roma è a quota 36mila. Ieri, in ritiro, Lotito ha pungolato i tifosi, racconta il Corriere dello Sport. “Al bagno di folla s’è unito Lotito, arrivato in Cadore nel corso dell’allenamento pomeridiano. Il presidente ha parlottato con qualche tifoso: «Se c’è aria di cambiamento? Sì, ma contano solo i risultati. Stiamo ancora a 8.500 abbonamenti contro i 36 mila ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 luglio 2022) Maurizio Sarri sorride perchéha mantenuto la promessa e gli ha rivoluzionato la Lazio con un mercato mai visto prima, ma il presidente biancoceleste ha qualcosa da recriminare con i, chenon si abbonano. La campagna tesseramenti, per ora, è un deciso flop. Sono solo 8.500 le sottoscrizioni. Laè a quota 36. Ieri, in ritiro,ha pungolato i, racconta il Corriere dello Sport. “Al bagno di folla s’è unito, arrivato in Cadore nel corso dell’allenamento pomeridiano. Il presidente ha parlottato con qualche tifoso: «Se c’è aria di cambiamento? Sì, ma contano solo i risultati.a 8.500i 36...

