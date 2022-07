Lo spettacolo della body cam: il gol di Giroud da una prospettiva mai vista | VIDEO (Di domenica 17 luglio 2022) L’innovazione rappresenta un aspetto fondamentale, anche nel mondo del calcio. Le squadre sono concentrate in vista dell’inizio della prossima stagione, nel frattempo è stata sperimentata una novità che ha entusiasmato i tifosi. Occhi puntati su Colonia-Milan, partita amichevole, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con la doppietta di Giroud. La sfida è salita alla ribalta anche per un altro motivo. L’attaccante del Milan si è messo in grande mostra e le azioni sono state catturate da una body cam indossata da un calciatore del Colonia. E’ basata sull’intelligenza artificiale MindFly e offre ai tifosi un’esperienza visiva mai vista prima. L’obiettivo dell’azienda è quella di eliminare la distanza tra tifosi e calciatori, consentendo ai supporter di guardare qualsiasi partita dal punto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 17 luglio 2022) L’innovazione rappresenta un aspetto fondamentale, anche nel mondo del calcio. Le squadre sono concentrate indell’inizioprossima stagione, nel frattempo è stata sperimentata una novità che ha entusiasmato i tifosi. Occhi puntati su Colonia-Milan, partita amichevole, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con la doppietta di. La sfida è salita alla ribalta anche per un altro motivo. L’attaccante del Milan si è messo in grande mostra e le azioni sono state catturate da unacam indossata da un calciatore del Colonia. E’ basata sull’intelligenza artificiale MindFly e offre ai tifosi un’esperienza visiva maiprima. L’obiettivo dell’azienda è quella di eliminare la distanza tra tifosi e calciatori, consentendo ai supporter di guardare qualsiasi partita dal punto di ...

