Lleyton Hewitt è stato inserito nell’International Tennis Hall of Fame

(Di domenica 17 luglio 2022) Perarriva un importante riconoscimento: ilta australiano èinfattinell’ Internationalof. Dopo una carriera nella quale è diventato il più giovane numero 1 di sempre, alla fine del 2001, quando aveva 20 anni, 8 mesi e 26 giorni, ha vinto due titoli dello Slam (US Open 2001 e Wimbledon 2002), 30 titoli ATP e due volte la Coppa Davis (1999 e 2003), arriva il meritato “premio”, in una cerimonia svoltasi a Newport, in concomitanza col torneo 250 nella zona di Rhode Island. “Quando inizi a giocare – ha affermato– l’Internationalofti sembra una cosa così lontana e difficile da ...

...Open di Newport è l'unico torneo tennistico giocato sull'erba fuori dall'Europa e in questa speciale occasione l'Asti Spumante celebrerà anche l'ingresso nella Hall of Fame diGlynn, ...Kyrgios non è riuscito a diventare il primo maschio australiano a vincere uno Slam dal 2002, quandovinse proprio a Wimbledon. Djokovic invece ha vinto il suo settimo Wimbledon, il ... Tennis, Lleyton Hewitt entra nella International Hall of Fame Per Lleyton Hewitt arriva un importante riconoscimento: il tennista australiano è stato infatti inserito nell' International Tennis Hall of Fame. Dopo una carriera nella quale è diventato il più giova ...L'australiano Lleyton Hewitt entra nella International Tennis Hall of Fame: è stato il più giovane numero 1 della storia ...