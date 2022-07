LiveMe | Achille Lauro illumina la città di Messina Piazza Duomo gremita

(Di domenica 17 luglio 2022) Bagno di folla pernella storicadi. Un forte segnale di ripartenza per la Sicilia e un faro sulladello Stretto Una ripartenza col botto per la Sicilia e per ladello Stretto che lo scorso Venerdì 15 Luglio registra più di 7mila persone nella storicadigrazie ad. L’eclettico performer romano regala ai messinesi – e ai fan accorsi dai comuni circostanti e dalla Calabria – uno show spettacolare degno della cifra stilistica che lo rappresenta. Tra i colori e le luci cheno la gotica Cattedrale normanna, l’artista ripercorre i suoi più grandi successi lanciando un segnale forte e ...

Pubblicità

Lauro ha infatti dato più volte prova di essere un vero e proprio performer sul palco, ... rilancia così il programma #il sindaco Federico Basile tramite le proprie pagine social. Le ...Prosegue la rassegna di concerti "" a Messina, in una Piazza Duomo che si prepara ad accogliere stasera, giovedì 14 luglio , la band siciliana " Tinturia ", e domani, venerdì 15 giugno ,Lauro . La band siciliana di ...Achille Lauro, attualmente è impegnato nel propri tour estivo, tra le tappe pure Messina, per rimediare al concerto del 3o Dicembre scorso rinviato per via dell’emergenza pandemica covid-19 . Il ...MESSINA – Centro storico blindato e 7 mila persone (secondo le fonti ufficiali) sotto il palco, in piazza Duomo, per il concerto di Achille Lauro. L’artista-performer dopo l’esibizione del giorno prim ...