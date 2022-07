LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Sveva Melillo ORO nel Muaythai! Rebecca Tarlazzi oro nel pattinaggio artistico! Argento Liberatore e Testoni/Piccolantonio! Si stanno completando le ultime gare (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games 17 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 21:42 CANOA POLO – Raddoppio della nazionale tedesca. Germania 2-0 Francia. 21:40 CANOA POLO – Al termine della prima frazione la Germania è in vantaggio per 1-0 sulla Francia nella finalissima del torneo maschile. 21:37 KORFBALL – A metà partita il punteggio è il seguente: Olanda 11-4 Belgio. 21:35 MUAYTHAI – Categoria 63.5 kg femminile: medaglia d’oro per l’Australiana Putorak, che ha sconfitto in finale la francese Cornolle; la medaglia di bronzo va invece all’atleta americana Clayton. 21:32 CANOA POLO – E’ iniziata la finale per l’oro del torneo maschile. Francia 0-1 Germania al 5? minuto del primo tempo. 21:30 DUATHLON – Francia 1, Belgio 1 e Francia 2: sono queste le prime tre posizioni e il podio della gara mista. 21:25 ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA17 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 21:42 CANOA POLO – Raddoppio della nazionale tedesca. Germania 2-0 Francia. 21:40 CANOA POLO – Al termine della prima frazione la Germania è in vantaggio per 1-0 sulla Francia nella finalissima del torneo maschile. 21:37 KORFBALL – A metà partita il punteggio è il seguente: Olanda 11-4 Belgio. 21:35 MUAYTHAI – Categoria 63.5 kg femminile: medaglia d’oro per l’Australiana Putorak, che ha sconfitto in finale la francese Cornolle; la medaglia di bronzo va invece all’atleta americana Clayton. 21:32 CANOA POLO – E’ iniziata la finale per l’oro del torneo maschile. Francia 0-1 Germania al 5? minuto del primo tempo. 21:30 DUATHLON – Francia 1, Belgio 1 e Francia 2: sono queste le prime tre posizioni e il podio della gara mista. 21:25 ...

