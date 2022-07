LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi meraviglioso oro nel pattinaggio artistico! Ci prova Liberatore, l’Italia maschile della canoa polo sotto 2-0 (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games 17 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 18:10 canoa polo – Ci prova la nazionale azzurra a trovare la via del pareggio, difesa tedesca che per ora regge. Ultimi spiccioli di gara. 18:07 canoa polo – ACCORCIA l’Italia! Andrea Romano segna il gol del 2-1. 4 minuti al termine. 18:06 pattinaggio ARTISTICO – Grandissimo programma del tedesco Schubert. Lungo da 123.29, prima posizione e medaglia sicura. ORA E’ IL TURNO DI Liberatore! 18:05 canoa polo – Uno due micidiale della nazionale tedesca. Doppietta per Vieren, ora si fa veramente dura, ma non si deve mollare. Forza azzurri! 18:03 ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA17 LUGLIO E ITALIANI IN GARA 18:10– Cila nazionale azzurra a trovare la via del pareggio, difesa tedesca che per ora regge. Ultimi spiccioli di gara. 18:07– ACCORCIA! Andrea Romano segna il gol del 2-1. 4 minuti al termine. 18:06ARTISTICO – Grandissimo programma del tedesco Schubert. Lungo da 123.29, prima posizione e medaglia sicura. ORA E’ IL TURNO DI! 18:05– Uno due micidialenazionale tedesca. Doppietta per Vieren, ora si fa veramente dura, ma non si deve mollare. Forza azzurri! 18:03 ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Rebecca Tarlazzi meraviglioso oro nel pattinaggio artistico! Ci prova Liberatore… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: inizia la semifinale di canoa polo femminile tra Italia e Germania. Tocca anche a… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Muay Thai Sveva Melillo vola in finale attesa per Chiara Virag - #World #Games… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Muay Thai Sveva Melillo vola in finale medaglia d’argento per Stefano Comollo nel… -