LIVE World Games 2022 in DIRETTA: ori per Sveva Melillo e Rebecca Tarlazzi! Italia quarta nel medagliere, ma prima per numero di podi e in quello storico! (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games 17 LUGLIO E ItaliaNI IN GARA 22:32 La nazionale azzurra si piazza al quarto posto del medagliere, frutto di ben 49 medaglie: 13 d’oro, 24 d’argento e 12 bronzi. L’Italia però chiude come prima nazione per numero complessivo di podi. 22:30 MUAYTHAI – Pryimachov vince l’ultima medaglia d’oro dei World Games 2022 di Birmingham (USA, Alabama). Ha battuto in finale per 30-27 l’americano Baker. 22:24 MUAYTHAI – Pryimachov si aggiudica anche il secondo round, punteggio di 20-18 per lui, medaglia d’oro ad un passo. 22:21 MUAYTHAI – L’ucraino Pryimachov ha vinto per 10-9 il primo round della finale contro ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA17 LUGLIO ENI IN GARA 22:32 La nazionale azzurra si piazza al quarto posto del, frutto di ben 49 medaglie: 13 d’oro, 24 d’argento e 12 bronzi. L’però chiude comenazione percomplessivo di. 22:30 MUAYTHAI – Pryimachov vince l’ultima medaglia d’oro deidi Birmingham (USA, Alabama). Ha battuto in finale per 30-27 l’americano Baker. 22:24 MUAYTHAI – Pryimachov si aggiudica anche il secondo round, punteggio di 20-18 per lui, medaglia d’oro ad un passo. 22:21 MUAYTHAI – L’ucraino Pryimachov ha vinto per 10-9 il primo round della finale contro ...

