LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia femminile battuta nella semifinale di canoa polo. Tra pochi minuti Zangoli e Tarlazzi nel pattinaggio artistico (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games 17 LUGLIO E ItaliaNI IN GARA 16:39 pattinaggio artistico – Si riparte! Tocca a Micol Zangoli. L’azzurra dovrà siglare un esercizio convincente per recuperare lo svantaggio sulle due spagnole maturato con il programma corto. 16:36 KORFBALL – Inizia il programma odierno con la sfida per il quinto posto tra Cina e Suriname. 16:34 SQUASH – Tra poco più di dieci minuti spazio alla finale per il bronzo del torneo maschile. Lo svizzero Steinmann sfida il colombiano Rodriguez Forero. 16:30 pattinaggio artistico – La brasiliana Ameixero passa a condurre con 120.24. Ora qualche minuto di riscaldamento per le protagoniste del secondo gruppo, quello ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA17 LUGLIO ENI IN GARA 16:39– Si riparte! Tocca a Micol. L’azzurra dovrà siglare un esercizio convincente per recuperare lo svantaggio sulle due spagnole maturato con il programma corto. 16:36 KORFBALL – Inizia il programma odierno con la sfida per il quinto posto tra Cina e Suriname. 16:34 SQUASH – Tra poco più di diecispazio alla finale per il bronzo del torneo maschile. Lo svizzero Steinmann sfida il colombiano Rodriguez Forero. 16:30– La brasiliana Ameixero passa a condurre con 120.24. Ora qualche minuto di riscaldamento per le protagoniste del secondo gruppo, quello ...

