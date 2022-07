LIVE World Games 2022 in DIRETTA: inizia la semifinale di canoa polo femminile tra Italia e Germania. Tocca anche a Rebecca Tarlazzi e Micol Zangoli nel pattinaggio artistico! (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA World Games 17 LUGLIO E ItaliaNI IN GARA 15:51 SQUASH – Servirà il quinto set per assegnare la medaglia di bronzo del torneo femminile. L’americana Mendez non ci sta, si aggiudica il quarto parziale con lo score di 11-6. e porta il match con la francese Aumard al set decisivo. 15:47 WEELCHAIR RUGBY – Al termine del primo quarto della finale di consolazione per il quinto posto del torneo misto gli Stati Uniti conducono per 9-6 sulla Svizzera. 15:42 SQUASH – Torna in vantaggio di un set la francese Aumard, che vince il terzo set per 11-9 sulla statunitense Mendez e passa a condurre 2-1 nella finale per il bronzo femminile. 15:37 canoa polo – Il cammino dell’Italia ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA17 LUGLIO ENI IN GARA 15:51 SQUASH – Servirà il quinto set per assegnare la medaglia di bronzo del torneo. L’americana Mendez non ci sta, si aggiudica il quarto parziale con lo score di 11-6. e porta il match con la francese Aumard al set decisivo. 15:47 WEELCHAIR RUGBY – Al termine del primo quarto della finale di consolazione per il quinto posto del torneo misto gli Stati Uniti conducono per 9-6 sulla Svizzera. 15:42 SQUASH – Torna in vantaggio di un set la francese Aumard, che vince il terzo set per 11-9 sulla statunitense Mendez e passa a condurre 2-1 nella finale per il bronzo. 15:37– Il cammino dell’...

