LIVE – Turchia-Serbia | finale terzo posto VNL femminile 2022 volley in DIRETTA

La DIRETTA testuale di Turchia-Serbia, finale per il terzo posto della volley Nations League (VNL) femminile 2022. Derby tra allenatori italiani: le padrone di casa allenate da Giovanni Guidetti affrontano le serbe di Daniele Santarelli. Chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul terzo gradino del podio? L'appuntamento è per le ore 14.00 italiane di domenica 17 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

