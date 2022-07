LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Thomas e Gougeard provano l’attacco, gruppo vicino (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 17.04 Stanno rischiando tantissimo nel gruppo di Groenewegen che paga un minutino nei confronti del plotone. 17.02 40 chilometri all’arrivo! Sono rimasti solo una cinquantina di corridori nel gruppo che ha subito una forte selezione sulla Côte des Cammazes. 17.01 C’è un uomo del Team DSM a tirare il plotone: probabilmente Alberto Dainese è rimasto attaccato in salita! 16.59 Stanno tirando in tre nel gruppo, ma Thomas e Gougeard mantengono circa venti secondi di vantaggio. 16.58 Adesso comincia una discesa discontinua che porterà i corridori verso la pianura finale di Carcassonne. 16.56 Thomas e Gougeard adesso hanno una ventina ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE17.04 Stanno rischiando tantissimo neldi Groenewegen che paga un minutino nei confronti del plotone. 17.02 40 chilometri all’arrivo! Sono rimasti solo una cinquantina di corridori nelche ha subito una forte selezione sulla Côte des Cammazes. 17.01 C’è un uomo del Team DSM a tirare il plotone: probabilmente Alberto Dainese è rimasto attaccato in salita! 16.59 Stanno tirando in tre nel, mamantengono circa venti secondi di vantaggio. 16.58 Adesso comincia una discesa discontinua che porterà i corridori verso la pianura finale di Carcassonne. 16.56adesso hanno una ventina ...

Pubblicità

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré all’attacco il gruppo amministra a 1’45” -… - cwtchar : RT @foolsvgold_: purtroppo non ci sarà mai niente come il live on tour </3 - foolsvgold_ : purtroppo non ci sarà mai niente come il live on tour </3 - ukadultwebcams : unicornxporn -