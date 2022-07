LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Thomas e Gougeard provano l’attacco, Groenewegen tenta di rientrare sul gruppo! (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 17.13 Si rialzano i Trek-Segafredo, adesso rafforza l’andatura la Bora-Hansgrohe. 17.12 Thomas e Gougeard hanno un margine di oltre trenta secondi sul plotone ed hanno guadagnato qualcosa. 17.11 L’inseguimento forsennato della Bike-Exchange sta dando i suoi frutti: 35 secondi di ritardo dal gruppo. 17.09 Si è staccato anche Peter Sagan che viene segnalato nel gruppo con Groenewegen. 17.07 Diventa complicatissimo per Groenewegen rientrare vista l’azione di DSM e Trek per trainare il gruppo. 17.06 Nel gruppetto di Groenewegen è presente anche Matej Mohoric: il vincitore della Milano-Sanremo non sta vivendo un Tour de ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE17.13 Si rialzano i Trek-Segafredo, adesso rafforza l’andatura la Bora-Hansgrohe. 17.12hanno un margine di oltre trenta secondi sul plotone ed hanno guadagnato qualcosa. 17.11 L’inseguimento forsennato della Bike-Exchange sta dando i suoi frutti: 35 secondi di ritardo dal gruppo. 17.09 Si è staccato anche Peter Sagan che viene segnalato nel gruppo con. 17.07 Diventa complicatissimo pervista l’azione di DSM e Trek per trainare il gruppo. 17.06 Nel gruppetto diè presente anche Matej Mohoric: il vincitore della Milano-Sanremo non sta vivendo unde ...

Pubblicità

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré all’attacco il gruppo amministra a 1’45” -… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré all’attacco il gruppo amministra a 1’45” -… - cwtchar : RT @foolsvgold_: purtroppo non ci sarà mai niente come il live on tour </3 - foolsvgold_ : purtroppo non ci sarà mai niente come il live on tour </3 -