LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré all’attacco, il gruppo amministra a 1’45” (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.21 Cinque delle sei tappe arrivate a Carcassonne sono state conquistate dalla fuga: Lucien Teisseire (1947), Andre? Rosseel (1951), Jean Stablinski (1962), Yaroslav Popovych (2006) e Magnus Cort (2018). L’unica volata di gruppo l’ha vinta Mark Cavendish lo scorso anno. 16.19 70 chilometri alla conclusione della quindicesima tappa! 16.17 Accosta all’automedica Doull per fasciarsi e medicarsi il gomito. 16.15 Davvero sfortunato Doull: fa fatica a pedalare dopo le abrasioni accumulate. 16.13 Cade Owain Doull (EF Education First) mentre stava prendendo una borraccia. Davvero una disdetta per il britannico. 16.10 Controlla anche la Jumbo-Visma che punta su Wout Van Aert per il successo di tappa di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.21 Cinque delle sei tappe arrivate a Carcassonne sono state conquistate dalla fuga: Lucien Teisseire (1947), Andre? Rosseel (1951), Jean Stablinski (1962), Yaroslav Popovych (2006) e Magnus Cort (2018). L’unica volata dil’ha vinta Mark Cavendish lo scorso anno. 16.19 70 chilometri alla conclusione della quindicesima! 16.17 Accosta all’automedica Doull per fasciarsi e medicarsi il gomito. 16.15 Davvero sfortunato Doull: fa fatica a pedalare dopo le abrasioni accumulate. 16.13 Cade Owain Doull (EF Education First) mentre stava prendendo una borraccia. Davvero una disdetta per il britannico. 16.10 Controlla anche la Jumbo-Visma che punta su Wout Van Aert per il successo didi ...

Pubblicità

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - lt91DNA : harry prossimo tour non levare loml che io aspetto solo di sentirla live ok? - Obi1K2 : RT @InkSonoro: Elisa è finalmente guarita ed è pronta a continuare il suo tour ?? se volete un'anticipazione di cosa vi aspetta guardate qui… - InkSonoro : Elisa è finalmente guarita ed è pronta a continuare il suo tour ?? se volete un'anticipazione di cosa vi aspetta gua… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Politt ed Honoré in fuga gruppo a 2? - #France #tappa #DIRETTA:… -