LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la Trek-Segafredo prova a fare selezione nel gruppo! (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.53 Brillantissimo Jasper Philipsen nelle prime posizioni del plotone. 16.51 50 chilometri alla conclusione! 16.50 Perde contatto anche Dylan Groenewegen: di velocisti puri ne rimangono davvero pochi. 16.49 Sta tirando a tutta Giulio Ciccone insieme a Bauke Mollema: due scalatori puri che impongono il ritmo in salita. 16.48 Perde le ruote Caleb Ewan: fuori gioco un altro velocista puro. 16.47 Comincia ufficialmente la salita della Côte des Cammazes: 5,1 km al 4,1% di pendenza media. 16.46 Quasi ripresi ormai Honoré e Politt, mentre prova a partire da solo Jonas Rutsch. 16.44 La Trek-Segafredo sta facendo l'azione per staccare tutti i velocisti puri: si punta su Mads Pedersen. 16.43 E' rimasto ...

