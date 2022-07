LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: en plein Razgatlioglu! Bautista secondo, Rea terzo, 4° Rinaldi (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi il weekend britannico di una sempre più avvincente Superbike. Un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti! 15.45 E infine di seguito le prime tre posizioni della classifica piloti: 1 Alvaro Bautista (ESP) Ducati Racing Aruba.it 246 2 Jonathan Rea (GBR) Kawasaki Racing Team 229 3 Toprak Razgatlioglu (TUR) Pata Yamaha 203 15.44 Ecco la classifica completa di gara-2: 1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 23 1’27.696 265,8 1’26.506 272,5 2 4 19 A. Bautista ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 23 1.102 1.102 1’27.644 279,6 1’26.736 277,4 3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 2.615 1.513 1’27.696 271,1 1’26.080 ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi il weekend britannico di una sempre più avvincente. Un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti! 15.45 E infine di seguito le prime tre posizioni della classifica piloti: 1 Alvaro(ESP) Ducati Racing Aruba.it 246 2 Jonathan Rea (GBR) Kawasaki Racing Team 229 3 Toprak Razgatlioglu (TUR) Pata Yamaha 203 15.44 Ecco la classifica completa di gara-2: 1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 23 1’27.696 265,8 1’26.506 272,5 2 4 19 A.ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 23 1.102 1.102 1’27.644 279,6 1’26.736 277,4 3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 2.615 1.513 1’27.696 271,1 1’26.080 ...

